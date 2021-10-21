«Можно комбинировать»: какие травы помогают избавиться от постковидного синдрома

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После перенесенного коронавируса россияне часто чувствуют слабость, апатию, неустойчивое эмоциональное состояние и головные боли. Помочь организму избавиться от этих неприятных симптомов можно благодаря травам. Какие подходят и как их правильно применять в лечении постковидного синдрома, «Вечерней Москве» рассказал профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.

При плохом сне собеседник «ВМ» посоветовал россиянам принимать пустырник, но стоит учитывать, что эта трава будет давать сонливость и в дневное время. Исключение — люди, испытывающие нервную возбудимость. Для них, пояснил Дмитрий Юровский, это пойдет «в плюс», днем они будут чувствовать себя нормально.

— Если же человек испытывает стрессовые состояния, то пустырник не особо подходит. В этом случае лучше применять перечную мяту. Она поможет сохранить сознание и при этом успокоиться. Эта трава подходит для каждодневного использования. Можно любой вид мяты использовать, но именно в перечной содержится ментол. Он также оказывает и спазмолитическое действие. В некоторых случаях это неплохо помогает при головных болях, — сказал травник.

Также одним из самых простых средств, понижающих нервную возбудимость и благотворно влияющих на сон, эксперт назвал семена укропа. Они часто используются в детской практике, пояснил собеседник «ВМ». Это средство также можно заменить ромашкой. В обоих случаях необходима одна и та же дозировка: чайная ложка на стакан кипятка.

После перенесенного COVID-19 часть россиян испытывает депрессивные состояния. Чтобы избавиться от этих неприятных последствий, можно попробовать чаи с мелиссой лимонной и зеленый Иван-чай, порекомендовал травник. К постковидному синдрому относят и сильную слабость после выздоровления. В таком случае жителям нашей страны нужны «бодрящие» средства.

— Тонизирующим средством могут стать «цветы» сосны. Чаще всего из них делается настойка, либо смешивают пыльцу с медом. Это средство хорошо использовать осенью. Оно быстро дает энергию. При наличии нескольких неприятных симптомов (например, слабость и нарушение сна) можно комбинировать травы. Утром принимать тонизирующие, вечером — успокаивающие. Смешивать их я не советую, — заключил Дмитрий Юровский.

Также травник рассказал, с помощью чего можно быстрее восстановить легкие после бронхита и пневмонии. В этом случае применяются следующие травы: бедренец камнеломковый и корень солодки. А вот для повышения иммунитета в осенний период отлично подойдут шиповник, лист смородины, медуница, лабазник вязолистный. Среди полезных «окультуренных» трав, которые есть на дачных участках многих россиян, эксперт также назвал шалфей и монарду. Употреблять фиточаи травник посоветовал за полчаса до еды и как минимум два раза в день: перед завтраком и ужином.

На первом месте среди осложнений после COVID-19 оказались изменения со стороны нервной системы. Об этом ранее рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина. Она уточнила, что после коронавируса у россиян также часто наблюдаются склонность к выпадению волос, изменения кожного покрова, нарушение слуха и зрения.