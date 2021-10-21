Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Можно комбинировать»: какие травы помогают избавиться от постковидного синдрома

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Можно комбинировать»: какие травы помогают избавиться от постковидного синдрома
Фото: unsplash

После перенесенного коронавируса россияне часто чувствуют слабость, апатию, неустойчивое эмоциональное состояние и головные боли. Помочь организму избавиться от этих неприятных симптомов можно благодаря травам. Какие подходят и как их правильно применять в лечении постковидного синдрома, «Вечерней Москве» рассказал профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.

При плохом сне собеседник «ВМ» посоветовал россиянам принимать пустырник, но стоит учитывать, что эта трава будет давать сонливость и в дневное время. Исключение — люди, испытывающие нервную возбудимость. Для них, пояснил Дмитрий Юровский, это пойдет «в плюс», днем они будут чувствовать себя нормально.

— Если же человек испытывает стрессовые состояния, то пустырник не особо подходит. В этом случае лучше применять перечную мяту. Она поможет сохранить сознание и при этом успокоиться. Эта трава подходит для каждодневного использования. Можно любой вид мяты использовать, но именно в перечной содержится ментол. Он также оказывает и спазмолитическое действие. В некоторых случаях это неплохо помогает при головных болях, — сказал травник.

Также одним из самых простых средств, понижающих нервную возбудимость и благотворно влияющих на сон, эксперт назвал семена укропа. Они часто используются в детской практике, пояснил собеседник «ВМ». Это средство также можно заменить ромашкой. В обоих случаях необходима одна и та же дозировка: чайная ложка на стакан кипятка.

После перенесенного COVID-19 часть россиян испытывает депрессивные состояния. Чтобы избавиться от этих неприятных последствий, можно попробовать чаи с мелиссой лимонной и зеленый Иван-чай, порекомендовал травник. К постковидному синдрому относят и сильную слабость после выздоровления. В таком случае жителям нашей страны нужны «бодрящие» средства.

— Тонизирующим средством могут стать «цветы» сосны. Чаще всего из них делается настойка, либо смешивают пыльцу с медом. Это средство хорошо использовать осенью. Оно быстро дает энергию. При наличии нескольких неприятных симптомов (например, слабость и нарушение сна) можно комбинировать травы. Утром принимать тонизирующие, вечером — успокаивающие. Смешивать их я не советую, — заключил Дмитрий Юровский.

Также травник рассказал, с помощью чего можно быстрее восстановить легкие после бронхита и пневмонии. В этом случае применяются следующие травы: бедренец камнеломковый и корень солодки. А вот для повышения иммунитета в осенний период отлично подойдут шиповник, лист смородины, медуница, лабазник вязолистный. Среди полезных «окультуренных» трав, которые есть на дачных участках многих россиян, эксперт также назвал шалфей и монарду. Употреблять фиточаи травник посоветовал за полчаса до еды и как минимум два раза в день: перед завтраком и ужином.

На первом месте среди осложнений после COVID-19 оказались изменения со стороны нервной системы. Об этом ранее рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина. Она уточнила, что после коронавируса у россиян также часто наблюдаются склонность к выпадению волос, изменения кожного покрова, нарушение слуха и зрения.

Читайте также:
постковидный синдромКоронавируслекарственные травы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Александр Никонов
Александр Никонов

Звездная пыль в глаза

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ботаники стали миллионерами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте