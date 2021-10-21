Наркотики обнаружили в крови умершей актрисы из «Санта-Барбары»

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В крови актрисы из сериала «Санта-Барбара» Тони Китэйн, скончавшейся 9 мая в возрасте 59 лет, обнаружены наркотические опиоиды, а также седативные препараты, антидепрессанты, анальгетики и лекарства от невралгических болей. Об этом сообщил таблоид TMZ.

Окончательная причина смерти актрисы до сих пор неизвестна. Согласно данным издания, она умерла от дилатационной кардиомиопатии — болезни сердечной мышцы, при которой орган теряет способность качать кровь. При этом в публикации отметили, что препараты, которые приняла Китэйн, поспособствовали ее преждевременному уходу.

Китэйн родилась в 1961 году. Зрителям она запомнилась по роли Лизы ДиНаполи в сериале «Санта-Барбара». Кроме того, она снялась в таких картинах, как «Мальчишник», «Малибу» и «Гвендолин».

Не секрет, что у обладающей непростым характером актрисы были проблемы с законом и наркотиками, в связи с чем она даже проходила принудительное лечение.

Весной полицейские задержали с наркотиками 26-летнюю участницу проекта «Пацанки» Диану Субботину. У девушки обнаружили два пакета с мефедроном. Один из них она прятала в шапке, второй — в бюстгальтере. В отношении нее возбудили уголовное дело.