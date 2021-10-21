Первую камеру для выявления проезда машин между полосами установили в Москве

Фото: Елена Горбачева

Россия, Москва, Люблинская улица, 157 Карта всех событий

Первая камера, способная фиксировать проезд между дорожными полосами, заработала на юго-востоке Москвы. Об этом в четверг, 21 октября, сообщила пресс-служба столичной ГИБДД.

Комплекс появился на улице Люблинской, 157, при движении в сторону центра.

— Некоторые водители пытаются проехать между полос, в том числе использовать рефюжи, которым для безопасности выделены полосы для движения городского транспорта, — отмечается Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

В ведомстве отметили, что подобные нарушения лишают других автомобилистов бокового интервала и места для маневра в случае опасной ситуации.

Камера может распознавать как машины, так и мотоциклы.

— В настоящее время по зафиксированным нарушениям мы вынесли 17 постановлений по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, один штраф уже числится оплаченным, — рассказали в ГИБДД.

Накануне в ведомстве сообщили, что в Москве начали работать первые камеры для фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), связанных с использованием внешних световых приборов.