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Составлен топ-10 самых покупаемых и бесполезных таблеток в пандемию

Дарья Чентаева

Общество
Составлен топ-10 самых покупаемых и бесполезных таблеток в пандемию
Фото: Pexels

Из-за пандемии COVID-19 многие люди начали массово покупать лекарства от ОРВИ. Издание «АиФ» составило топ-10 таблеток, популярных у населения и при этом бесполезных, со ссылкой на оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий».

Лидером среди самых приобретаемых лекарств за последний год стал антибиотик «Цефтриаксон». С августа 2020 года было продано 32 миллиона упаковок. На втором месте — парацетамол. Его приобрели в объеме 31 миллион упаковок. Препарат «Азитромицин» находится на третьем месте: в аптеках было куплено 12 миллионов упаковок.

Также люди часто покупали: «Арбидол», «Дексаметазон», «Амоксиклав», «Цефотаксим», «Амоксициллин» и «Эликвис».

Отмечается, что чаще всего люди покупали антибиотики. Несмотря на то, что они действуют только против бактерий и не защищают от вирусов, в том числе и от ковида, сообщает Пятый канал.

Ранее российский врач Александр Мясников назвал пять распространенных народных методов лечения, которые являются бесполезными. Кроме того, некоторые из них, по его словам, могут быть опасными для жизни.

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