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Суд приговорил к трем годам и трем месяцам колонии мужчину, поджегшего автомобиль Росгвардии

Илья Ашуров

Происшествия
Суд приговорил к трем годам и трем месяцам колонии мужчину, поджегшего автомобиль Росгвардии
Фото: Пресс-служба суда

Пресненский районный суд приговорил к трем годам и трем месяцам колонии 26-летнего Сергея Василенко, который поджег автомобиль Росгвардии в столице. Об этом в четверг, 21 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Василенко С.А. признан виновным в совершении умышленного уничтожения автомобиля Росгвардии, путем поджога. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы, сроком на 3 года 3 месяца, с отбыванием названия в исправительной колонии общего режима, — заключила собеседница «ВМ».

Видео: Пресс-служба суда

Суд арестовал Сергея Василенко в феврале этого года. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждении имущества путем поджога» - прим. «ВМ»). По версии следствия, 31 января в Москве Василенко поджег колесо автомобиля Росгвардии. Позже ведомство потребовало взыскать с него 2,4 миллиона рублей.

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