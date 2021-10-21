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Степаненко пожелала счастья разлучившей ее с мужем Брухуновой

Дарья Чентаева

Общество
Степаненко пожелала счастья разлучившей ее с мужем Брухуновой
Фото: Скриншот видео YouTube-канала «Россия 1»

Известная юмористка Елена Степаненко, продолжительное время переживала развод и раздел имущества с комиком Евгением Петросяном. Недавно звезда выразила симпатию женщине, которая их разлучила — Татьяне Брухуновой. Об этом сообщает KP.RU.

По окончании концерта, на котором Елена Степаненко выступила с новой программой, артистка рассказала, что развод оказал на нее положительное влияние.

— У меня все хорошо. Ей (Татьяне Брухуновой — Прим. ред.) — здоровья, счастья и радостных дней, — сказала звезда.

Режиссер Анатолий Демидов прокомментировал ситуацию и заявил, что Татьяна Брухунова «поперхнется, когда услышит добрые слова в ее адрес», передает KP.RU.

— Петросяну впору кусать локти, глядя на то, какую яркую, талантливую женщину и артистку он потерял. Но развод определенно дал новый импульс Степаненко, — поделился своим мнением режиссер.

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко состоялся в 2018 году, так как юморист решил начать роман с молодой помощницей. Ранее Елена Степаненко поделилась подробностями раздела совместно нажитого имущества. После развода с Евгением Петросяном Степаненко досталась квартира площадью более 500 квадратных метров.

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