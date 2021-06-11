Появились подробности раздела имущества между Петросяном и Степаненко

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Стало известно, что после развода с Евгением Петросяном его бывшей супруге и коллеге Елене Степаненко досталась квартира площадью более 500 квадратных метров. Об этом сообщил один из участников закрытого судебного разбирательства.

Уточняется, что элитная недвижимость расположена в центре Москвы, сообщает РИА Новости.

Напомним, 10 июня Хамовнический районный суд Москвы разделил поровну имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко после их развода.

Известно, что среди имущества артистов значится несколько квартир в Москве. Кроме того, предметами судебного спора Петросяна и Степаненко были антикварные книги и предметы искусства.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись осенью 2018 года, прожив в браке более 30 лет. В качестве основной версии разрыва отношений между артистами рассматривается увлечение Петросяном молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Он вступил с ней в брак, не успев разделить имущество с бывшей супругой.

Вскоре у известного сатирика и его новой супруги родился ребенок. Для 31-летней женщины это первый ребенок, а для юмориста — второй.

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