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«Уже встал на ноги»: Брухунова показала подросшего сына от Петросяна
Фото: instagram/bruhunova

«Уже встал на ноги»: Брухунова показала подросшего сына от Петросяна

Анастасия Колоскова

Звезды

Жена и помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала трогательный снимок с сыном Ваганом, которому в марте исполнился один год.

Фотография сделана во время прогулки по Новодевичьим прудам. На снимке, залитом солнечным светом, мама и сын любуются водной гладью. Фото сделано со спины и не позволяет увидеть лицо малыша.

— Два сердца вместе, как одна песня, — подписала снимок Брухунова в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики не оставили новую публикацию без внимания.

«Уже встал на ноги»! Как быстро растут дети!»; «Как на старинной открытке... Фотографу браво»; «Нежность! Потрясающая фотокарточка»; «Шикарное фото, очень трогательно, чистота света исходит от вас», — прокомментировали фолловеры снимок.

Напомним, в первый день рождения мальчика его звездный отец опубликовал снимок, где держит малыша на руках.

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Евгений ПетросянТатьяна Брухуновасын
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