Эксперты назвали причины отека ног

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Японские специалисты рассказали, отчего могут появиться отеки в ногах.

Отек ног может возникнуть из-за долгой сидячей работы, что особенно актуально для офисных сотрудников. В этом случае его несложно устранить с помощью физических упражнений.

Другой причиной отека ног может быть варикозное расширение вен. В этом случае клапаны, препятствующие обратному току крови в венах ног, работают неправильно, и состояние кровеносных сосудов ухудшается.

При отеке ног не исключена и сердечная недостаточность. На этот недуг также указывают такие симптомы, как учащенное сердцебиение, увеличение веса, передает «МИР 24».

Отек ног может указывать и на гипотиреоз – это заболевание связано с неправильной работой гормонов щитовидной железы. Обычно гипотиреоз встречается у женщин 40-50 лет, сопровождается хронической усталостью и отеками лица и век.

Кроме того, отеки также могут быть вызваны заболеванием почек, печени, анемией или недостаточным питанием.

До этого медик рассказал о способах «омолодить» сердечно-сосудистую систему.

Источник: mir24.tv