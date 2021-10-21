Памятник Герою СССР Сергею Бирюзову в Москве отреставрируют в 2022 году

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Россия, Москва, улица Маршала Бирюзова Карта всех событий

Специалисты проведут ремонтные работы памятника Маршалу, Герою СССР, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза Сергею Бирюзову в Москве в следующем году. Об этом сообщили в столичном департаменте культурного наследия в четверг, 21 октября.

В ведомстве отметили, что монумент установлен в сквере на северо-западе города.

— 19 октября — день памяти выдающегося советского военачальника, Маршала Советского Союза Сергея Семеновича Бирюзова. Мужество и отвага Бирюзова, прошедшего всю Великую Отечественную войну, должны вдохновлять будущие поколения, напоминая им о цене Великой Победы, — заявил руководитель департамента Алексей Емельянов.

Он уточнил, что специалисты очистят стелу, удалят дефекты и отреставрируют каждую ее деталь, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в столице отремонтируют памятник выдающемуся авиаконструктору Владимиру Климову, разработавшему мощные двигатели для истребителей и бомбардировщиков, которые участвовали в Великой Отечественной войне.