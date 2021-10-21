Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ольга Бузова сообщила о переносе сольного концерта в «Крокусе»

Дарья Чентаева

Общество
Ольга Бузова сообщила о переносе сольного концерта в «Крокусе»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Со следующей недели для жителей Москвы будут действовать ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В частности, запрещено проводить массовые развлекательные мероприятия. Данная ситуация расстроила певицу Ольгу Бузову, которая планировала выступить на сцене Crocus City Hall со своим новым шоу «Вот она я».

— Мои любимые, с комом в горле и с камнем на сердце пишу это. К моему огромному сожалению, на сегодняшний момент у меня просто нет выбора... Я переношу свое шоу #ВотОнаЯ на 2022 год. Дай бог, в нем мы вернемся к нормальной жизни. Я хочу, чтобы мы с вами пели хором наши любимые песни и вместе переживали все эмоции на моем шоу. Чтобы никакие маски и болезни не мешали этому. Ну и конечно же, в первую очередь я не могу и не буду подвергать вас опасности, потому что ситуация в стране усугубляется каждый день! — написала артистка на своей странице в Instagram.

Певица заявила, что все приобретенные билеты останутся действительными.

Друзья выразили Бузовой поддержку в комментариях.

— Как у меня было. За два дня до моего «Крокуса» все закрыли. Концерт получится только лучше. Все к лучшему! — написала Ирина Дубцова.

— Это правильный и очень сильный поступок в это сложное время для всех! И он показывает твою реальную любовь и заботу о твоих людях, — заключил пиар-директор Бузовой Антон Богославский.

Несколько дней назад исполнительница потеряла голос, врачи на некоторый период запретили ей разговаривать.

Читайте также:
ОграниченияОльга БузоваКонцерты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте