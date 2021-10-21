Ольга Бузова сообщила о переносе сольного концерта в «Крокусе»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Со следующей недели для жителей Москвы будут действовать ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В частности, запрещено проводить массовые развлекательные мероприятия. Данная ситуация расстроила певицу Ольгу Бузову, которая планировала выступить на сцене Crocus City Hall со своим новым шоу «Вот она я».

— Мои любимые, с комом в горле и с камнем на сердце пишу это. К моему огромному сожалению, на сегодняшний момент у меня просто нет выбора... Я переношу свое шоу #ВотОнаЯ на 2022 год. Дай бог, в нем мы вернемся к нормальной жизни. Я хочу, чтобы мы с вами пели хором наши любимые песни и вместе переживали все эмоции на моем шоу. Чтобы никакие маски и болезни не мешали этому. Ну и конечно же, в первую очередь я не могу и не буду подвергать вас опасности, потому что ситуация в стране усугубляется каждый день! — написала артистка на своей странице в Instagram.

Певица заявила, что все приобретенные билеты останутся действительными.

Друзья выразили Бузовой поддержку в комментариях.

— Как у меня было. За два дня до моего «Крокуса» все закрыли. Концерт получится только лучше. Все к лучшему! — написала Ирина Дубцова.

— Это правильный и очень сильный поступок в это сложное время для всех! И он показывает твою реальную любовь и заботу о твоих людях, — заключил пиар-директор Бузовой Антон Богославский.

Несколько дней назад исполнительница потеряла голос, врачи на некоторый период запретили ей разговаривать.