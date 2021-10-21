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«Пробьем порог в 10 процентов»: в Росстате подвели итоги первой недели переписи населения

Анна Михалюк

Общество
«Пробьем порог в 10 процентов»: в Росстате подвели итоги первой недели переписи населения
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Специалисты Росстата в рамках брифинга, который состоялся 21 октября, подвели итоги первой недели переписи населения. Она стартовала 18 октября, и в этот раз у граждан появилась возможность пройти анкетирование самостоятельно на сайте госуслуг.

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов рассказал, что более 10 процентов участников переписи прошли ее при помощи онлайн-площадки.

— Порог в 10 процентов мы пробьем, теперь мы хотим 20, а то и 30 процентов населения, которые пройдут анкетирование на портале. Активность высокая, но есть регионы, где люди более охотно переписывались онлайн. В процентном выражении первое место оказалось у Тульской области: более 15 процентов населения переписались на сайте Госуслуг, —рассказал Павел Смелов.

Всего в России переписались почти 14 миллионов человек, 11 из них — через сайт Госуслуг. Также активное участие в онлайн-переписи принимают жители республики Мордовия, Сахалинской области, ЯНАО, республики Марий-Эл и Санкт-Петербурга.

— По общему числу переписавшихся всеми способами лидируют Республика Саха — 23 процента, Тульская область — 21 процент и Республика Крым — 19,6 процента. Мы идем с хорошим опережением графика, и, возможно, в некоторых субъектах перепись закончится гораздо раньше — до 14 ноября, — отметил специалист ведомства.

Один из вопросов на брифинге, который задал корреспондент «Вечерней Москвы», касался локдауна и хода переписи.

— Работа в связи с нерабочими днями не усложнится, а, может, наоборот, упростится, потому что люди будут находиться дома и их легче будет застать. Переписчики продолжат работать, и мы все успеем завершить в назначенное время, — ответил Павел Смелов.

Со стороны информационной безопасности, по словам представителя ведомства, анкеты граждан защищены: сразу после заполнения данные зашифровываются. С планшетами, на которых работают переписчики, обычный человек не сможет взаимодействовать, так как на них установлена специальная операционная система:

— Был случай, когда в Саратовской области украли четыре планшета с переписного участка. На нем стоит отечественная ОС, и установить что-то, посмотреть на нем ничего нельзя. Все планшеты отслеживаются круглосуточно. Через три часа нарушителя задержали.

В ведомстве отметили, что участие в переписи принимают не только граждане РФ, но и мигранты, так как правительство должно понимать ситуацию и развивать инфраструктуру и другие сферы с учетом всех показателей.

Ранее специалисты рассказали, как проходит перепись населения в этом году.

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