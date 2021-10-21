Объем продаж в новостройках столицы увеличился на 42 процента в 2021 году

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Свыше 100 тысяч сделок на рынке первичной недвижимости в Москве зафиксировали за девять месяцев 2021 года. Этот показатель на 42 процента больше, чем цифры аналогичного периода прошлого года. Об этом в четверг, 21 октября, рассказали в пресс-службе управления Росреестра по городу.

Уточняется, что в третьем квартале 2021 года было зарегистрировано более 32 тысяч сделок в новостройках столицы, что на 50 процентов опережает уровень в период с июля по сентябрь 2019 года.

— Всего с начала года в столице заключено 100 536 договоров участия в долевом строительстве. Росреестр фиксирует увеличение числа сделок в 1,4 раза (+42 процента) по отношению к январю — сентябрю 2020 года (70 646) и в 1,2 раза (+24 процента) к данному периоду 2019 года (80 803), — пояснили в пресс-службе.

Руководитель московского Росреестра Игорь Майданов заявил, что экономические прогнозы на данный период не подтвердились: число сделок стабильно увеличивается.

По его словам, по сравнению с августом текущего года число оформленных в сентябре квартир выросло на 56 процентов. Однако данный месяц уступил показателям аналогичного периода прошлого года, но на 79 процентов опередил 2019 год, пишет ТАСС.

20 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичная экономика до конца текущего года сохранит стабильные показатели. По его словам, из-за пандемии COVID-19 выросла потребность в сотрудниках в сферах технологий, медицины и доставки товаров.