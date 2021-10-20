Власти Москвы заявили, что экономика города до конца 2021 года останется стабильной

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Столичная экономика до конца текущего года сохранит стабильные показатели. Такое мнение выразил в среду, 20 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что из-за пандемии COVID-19 выросла потребность в сотрудниках в сферах технологий, медицины и доставки товаров.

При этом обязательная вакцинация от вируса 60 процентов штата существенно не повлияла на рынок труда в городе. Тогда прослеживалась лишь настороженность некоторых сотрудников по этому поводу, уточнил Владимир Ефимов.

— Мы видим, что абсолютное большинство людей, работающих в «контактных» сферах, согласилось с необходимостью прививок, понимая, что такой шаг сегодня необходим для защиты и собственного здоровья, и благополучия своих близких, — заявил заместитель мэра столицы.

Также заммэра подчеркнул, что все показатели макроэкономики города вернулись к числам 2019 года и даже опередили их. В качестве примера он рассказал об уровне безработицы в Москве. В настоящий момент она составляет 0,5 процента, что является минимально возможным показателем.

Однако Владимир Ефимов добавил, что рост налогов на прибыль и доходы физических лиц — обязательное условие для восстановления экономики после пандемии коронавируса.

— Думаю, что до конца года ситуация в экономике останется стабильной. Пока городу удается избегать существенных ограничений в сфере экономики благодаря тому, что столичная система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии, — объяснил заммэра.

Также заместитель мэра Москвы затронул тему займов. В проекте бюджета на 2021 год был предусмотрен заем в размере 115 миллиардов рублей на случай угроз из-за ограничений по коронавирусу. Однако в настоящий момент неизвестно, прибегнет ли город к заимствованию в следующем году, пишет Интерфакс.

— Доходная часть бюджета 2022 года сформирована в консервативном варианте из-за возможности COVID-ограничений и турбулентности мировой экономики. Так что будем следить за развитием ситуации, — заключил Владимир Ефимов.

До этого стало известно, что инфляция в России на 18 октября ускорилась до 7,78 процента в годовом выражении.