Темпы годовой инфляции ускорились в России до 7,78 процента

Фото: Пресс-служба Госдумы

Инфляция в России на 18 октября ускорилась до 7,78 процента в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития в среду, 20 октября.

По данным Росстата, недельная инфляция в стране с 12 по 18 октября ускорилась до 0,26 с 0,22 процента. Потребительские цены с начала года выросли в России на 5,98 процента.

Цены на продовольствие в ходе отчетной недели выросли на 0,57 процента. При этом плодоовощная продукция выросла в стоимости на 2,28 процента.

Туристические и регулируемые услуги снизились в цене на 0,15 процента. Темпы роста цен в непродовольственном секторе остались на стабильном уровне — 0,14 процента, отмечается на сайте Минэкономразвития.

20 октября президент России Владимир Путин заявил, что правительство должно представить меры для защиты сельхозпроизводителей и по сдерживанию цен на продукты. Российские производители могут захотеть повысить цены при увеличении стоимости удобрений, производимых на основе газа, предупредил он.

Кабмин и лично премьер-министр России Михаил Мишустин должны организовать эту работу, подчеркнул президент. Им, по словам главы государства, следует создать комплекс мер, направленных на нивелирование негативных последствий на мировых рынках.