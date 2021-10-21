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Большой театр переходит на формат работы COVID-free

Дарья Чентаева

Город
Большой театр переходит на формат работы COVID-free
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Большой театр в ближайшее время начнет работать в формате COVID-free. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил генеральный директор театра Владимир Урин.

— Действительно, объективные данные говорят о том, что сейчас в России, в Москве сложная ситуация. Распространение коронавирусной инфекции необходимо затормозить. <...> Поэтому, все взвесив, театр в самые ближайшие дни перейдет на систему пропуска зрителей по QR-кодам. Конечно, это будет непросто, поскольку многие уже приобрели билеты, и теперь тем, кто не прошел вакцинацию, придется QR-кодами обзавестись. Но другого выхода у нас нет, — заявил генеральный директор театра.

Владимир Урин отметил, что театр будет ждать дальнейших распоряжений властей и предпринимать все меры, минимизирующие риски заражения вирусом, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что москвичи, обладающие QR-кодом, свидетельствующим о проведенной вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни, смогут посещать городские музеи и театры.

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