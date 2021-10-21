Столичные власти рассказали, как посетить театры и музеи в нерабочие дни

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Каждый из трех типов QR-кодов подойдет для посещения театров и музеев Москвы с 28 октября по 7 ноября. В нерабочие дни будут действительны для визита в культурные учреждения города коды вакцинированного и переболевшего, а также отрицательный ПЦР-тест. Об этом рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий столицы в четверг, 21 октября.

В ведомстве отметили, что результаты ПЦР-теста действуют в течение 72 часов с момента регистрации результатов анализов в системе.

— Для доступа на мероприятия, в театры и музеи можно будет предъявить любой из трех типов QR-кода. Напомним, что получить QR-код могут следующие категории граждан: прошедшие вакцинацию от коронавируса вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, зарегистрированной в РФ; переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев и имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, полученного в лабораториях Москвы, подключенных к ЕМИАС, — цитирует РИА Новости сообщение департамента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября. С 28 октября будут приостановлены все предприятия в сфере торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений.