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Эпидемиолог объяснил эффективность объявленных нерабочих дней

Анна Михалюк

Общество
Эпидемиолог объяснил эффективность объявленных нерабочих дней
Фото: freepik.com

Объявленный локдаун россияне готовятся провести на курортах. Об этом рассказал вице-премьер Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его данным, граждане активно приобретают билеты и туры на предстоящие нерабочие дни и не спешат отменять запланированные поездки в связи с ограничениями.

Игорь Гундаров, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, в чем смысл и эффективность установленных нерабочих дней.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

В чем эффективность объявленных нерабочих дней

— За последние полтора года я, к своему удивлению, обнаруживаю, что «наверху» у нас крайне мало стратегов, которые способны просчитывать на 3, 5, 10 шагов вперед. И таким примером является предложение Татьяны Голиковой. Первый шаг был благородный: нужно уменьшить число выходов на рабочие места: в метро будет меньше людей, что приведет к меньшей контагиозности вируса. Но за этим идут другие шаги. На второй день без работы люди будут готовы куда-то ехать. И теперь выходит, что Татьяна Алексеевна невольно взбудоражила общество: до этого они ходили по одному маршруту, а теперь расширяется контагиозность — возможность распространения инфекции увеличится, — рассказал эксперт.

Из-за ситуации с COVID-19 в московских торговых сетях усилят проверки.

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