Кардиолог рассказал о смертельных последствиях гипертонии

Фото: Pixabay

Сердечно-сосудистые заболевания являются очень опасными для человека. В том числе повышенное кровяное давление. Как следует лечить гипертонию в беседе с «Пятым каналом» рассказал Тамаз Гаглошвили — врач-кардиолог, победитель Всероссийского конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов».

По словам специалиста, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают 17,5 миллиона человек в мире. Сердечно-сосудистые заболевания развиваются по многим причинам. Это ожирение, курение, диабет, малоподвижный образ жизни, а также одно из самых распространенных заболеваний — гипертония. Оно характеризуется постоянно повышенным артериальным давлением.

— Гипертоническая болезнь, нелеченая болезнь является основной причиной сердечной и почечной недостаточности, вплоть до диализа, то есть когда человека подключают к аппарату искусственной почки, — отметил кардиолог.

Нормальным давлением для любого человека в любом возрасте является 135 на 85 и меньше. Врач добавил, что, если у вас постоянно повышенное 140/150/160 на 90 давление, необходимо срочно обратиться к специалисту, чтобы минимизировать риски развития осложнений.

По словам Тамаза Гаглошвили, при возникновении гипертонии необходимо проводить комплексное лечение. В него входят не только употребление лекарств, но и: снижение веса, сон, минимизация стрессов, исключение вредных привычек, повышение физической активности, передает телеканал.

Также рекомендуется употреблять как можно меньше соли и продуктов с повышенным содержанием натрия. Это различные полуфабрикаты.

Врач отметил, что те, кто будет придерживаться этих простых правил сможет обезопасить себя от возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее японские специалисты рассказали, отчего могут появиться отеки в ногах. Такая проблема может возникнуть из-за долгой сидячей работы или из-за варикозного расширения вен.