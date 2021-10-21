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Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы Кокориных 6 декабря

Виктория Сикерина

Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы Кокориных 6 декабря
Фото: twitter.com/acffiorentina

Московский городской суд рассмотрит апелляции по жалобам Александра и Кирилла Кокориных 6 декабря текущего года. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

— Рассмотрение апелляционных жалоб назначено в Московском городском суде на 06.12.2021 года. О результатах рассмотрения будет сообщено дополнительно, — заявили в суде.

В июне Савеловский районный суд Москвы частично удовлетворил иск о компенсации морального ущерба водителя Виталия Соловчука, которого избили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.

Тогда с ответчиков суд постановил взыскать по 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

Однако в своем иске водитель требовал по 250 тысяч рублей с каждого из фигурантов дела, а также хотел возместить расходы на лечение, сумма которых составила 42 360 рублей.

После Александр и Кирилл Кокорины подали апелляционные жалобы на такое решение.

17 сентября 2019 года футболисты Кокорин и Мамаев были выпущены на условиях УДО из колонии в Белгородской области. Там они отбывали наказание за драки, которые устроили в столице осенью 2018 года. Тогда спортсменов осудили по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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