Путин обозначил способ для повышения шансов человечества на выживание

Фото: Администрация президента РФ

Людям стоит переосмыслить устройство жизни на фоне природных катаклизмов для увеличения шансов на выживание. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября.

— Чтобы повысить шанс на выживание в условиях катаклизмов, нужно будет переосмыслить, как организована наша жизнь, как устроено жилище, как развиваются или должны развиваться города. Каковы приоритеты хозяйственного развития целых государств, — рассказал глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Одним из главных императивов, по его словам, является безопасность. Если кто-то попробует сказать обратное, то ему в будущем придется объяснить неготовность к кризисам или потрясениям, приводит слова Путина РИА Новости.

21 октября Путин также заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. Многие люди, по его словам, вспоминают в последнее десятилетие китайскую поговорку, которая звучит как «не дай Бог жить в эпоху перемен».

Но мир уже живет в ней, а изменения становятся все глубже и фундаментальнее, подчеркнул он. Человечество, как уточнил президент, переживает цивилизационный кризис в последние десятилетия.

Он заключается в принципах существования человека на Земле, добавил российский лидер. Люди должны были давно приспособиться к непредсказуемости, но этого не произошло, заключил Путин.