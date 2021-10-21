Путин указал на влияние пандемии COVID-19 на роль государств
Пандемия коронавируса показала, что лишь государства являются структурообразующей единицей мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября.
— Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что структурообразующей единицей мирового устройства является только государство, — приводит слова главы государства с заседания дискуссионного клуба «Валдай» РИА Новости.
Но мир уже живет в ней, а изменения становятся все глубже и фундаментальнее, подчеркнул он. Человечество, как уточнил президент, переживает цивилизационный кризис в последние десятилетия.
Он заключается в принципах существования человека на Земле, добавил российский лидер. Люди должны были давно приспособиться к непредсказуемости, но этого не произошло, заключил Путин.