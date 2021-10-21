Путин указал на влияние пандемии COVID-19 на роль государств

Фото: Администрация президента РФ

Пандемия коронавируса показала, что лишь государства являются структурообразующей единицей мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября.

— Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что структурообразующей единицей мирового устройства является только государство, — приводит слова главы государства с заседания дискуссионного клуба «Валдай» РИА Новости.

21 октября Путин также заявил во время выступления на «Валдае», что существующая модель капитализма исчерпала себя. Многие люди, по его словам, вспоминают в последнее десятилетие китайскую поговорку, которая звучит как «не дай бог жить в эпоху перемен».

Но мир уже живет в ней, а изменения становятся все глубже и фундаментальнее, подчеркнул он. Человечество, как уточнил президент, переживает цивилизационный кризис в последние десятилетия.

Он заключается в принципах существования человека на Земле, добавил российский лидер. Люди должны были давно приспособиться к непредсказуемости, но этого не произошло, заключил Путин.