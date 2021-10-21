Путин назвал умеренный консерватизм «самой разумной линией поведения» в эпоху перемен
Умеренный консерватизм является самым разумным принципом мировоззрения в предстоящий период мирового переустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября.
— На предстоящий период мирового переустройства, который может продолжаться довольно долго и окончательный дизайн которого неизвестен, умеренный консерватизм — самая разумная линия поведения, во всяком случае на мой взгляд, — рассказал глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Идеология будет меняться, но врачебный принцип «не навреди» является наиболее рациональным, приводит слова Путина РИА Новости.
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