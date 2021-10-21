Путин назвал умеренный консерватизм «самой разумной линией поведения» в эпоху перемен

Фото: Администрация президента РФ

Умеренный консерватизм является самым разумным принципом мировоззрения в предстоящий период мирового переустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября.

— На предстоящий период мирового переустройства, который может продолжаться довольно долго и окончательный дизайн которого неизвестен, умеренный консерватизм — самая разумная линия поведения, во всяком случае на мой взгляд, — рассказал глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Идеология будет меняться, но врачебный принцип «не навреди» является наиболее рациональным, приводит слова Путина РИА Новости.

21 октября Путин также заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. Многие люди, по его словам, вспоминают в последнее десятилетие китайскую поговорку, которая звучит как «не дай бог жить в эпоху перемен». Но мир уже живет в ней, а изменения становятся все глубже и фундаментальнее, подчеркнул глава государства. Человечество, как уточнил президент, переживает цивилизационный кризис в последние десятилетия. Он заключается в принципах существования человека на Земле, добавил российский лидер. Люди должны были давно приспособиться к непредсказуемости, но этого не произошло, заключил Путин.