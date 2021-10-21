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Эксперт рассказала, какую работу чаще всего ищут при помощи интернет-ресурсов

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт рассказала, какую работу чаще всего ищут при помощи интернет-ресурсов
Фото: Pixabay

В столичном регионе соискатели чаще всего ищут работу в сферах продаж, бухгалтерии и администрирования при помощи интернет-ресурсов. Об этом сообщила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Она отметила, что в Москве рынок труда с точки зрения предложения хорошо сбалансирован. Среди профобластей, указанных в резюме, нет ни одной превалирующей, чья доля превышала бы 10 процентов.

В Подмосковье соискатели чаще всего размещали резюме на различных сайтах для поиска работы в сферах продаж, транспорта и логистики, передает РИАМО.

Также эксперт назвала средний возраст соискателей в Москве и Подмосковье в 2021 году. В Москве чаще всего ищут работу люди от 26 до 35 лет — 47 процентов от общего числа соискателей. Вторая по количеству категория — люди от 36 до 45 лет. Почти каждый седьмой соискатель – человек в возрасте от 46 до 55 лет.

Ранее Мария Игнатова сообщила, что и в Москве, и в Подмосковье востребованы специалисты в сфере продаж. В столице работодатели также активно ищут ИТ-сотрудников и маркетологов, а в Подмосковье - госслужащих и медиков.

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