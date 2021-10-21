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Названы самые востребованные среди работодателей профессии в Москве и Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Названы самые востребованные среди работодателей профессии в Москве и Подмосковье
Фото: pixabay.com/Lukas

Руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова перечислила самые востребованные среди работодателей профессии в Москве и Подмосковье.

— По данным hh.ru, в 2021 году в Москве самое большое число вакансий было открыто для профессий в сфере продаж (15 процентов от общего объема вакансий), информационных технологий (13 процентов), строительства, маркетинга и рекламы, — отметила Игнатова в комментарии РИАМО.

По ее словам, столичный рынок труда достаточно хорошо сбалансирован и равномерен по спросу на профессии, нет ни одной профобласти, которая бы сильно превалировала над другими. В топ-10 востребованных профессий в столице также входятпроизводственный и рабочий персонал, бухгалтеры.

Она отметила, что в Подмосковье картина востребованных профобластей несколько иная – 40 процентов вакансий приходится на продажи, транспорт и логистику, рабочий персонал. В Подмосковье нет такого высокого спроса на IT-специалистов, при этом в топ-10 входят госслужащие и медработники.

До этого эксперты объяснили, почему специалисты без диплома все больше востребованы на рынке труда

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