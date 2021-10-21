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Мужчину избили и ограбили сотрудники магазина в центре столицы

Виктория Сикерина

Происшествия
Мужчину избили и ограбили сотрудники магазина в центре столицы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 27 Карта всех событий

Сотрудники магазина в центре Москвы избили и ограбили 33-летнего гражданина в ходе конфликта. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице в четверг, 21 октября.

В ведомстве уточнили, что пострадавший подал заявление в отдел полиции по Тверскому району города и рассказал об инциденте. По словам гражданина, у него произошел конфликт с сотрудниками магазина, который расположен на Первой Тверской-Ямской улице в доме № 27. В результате перепалки он получил травмы.

— Несколько сотрудников магазина после конфликта вытащили посетителя на улицу, где нанесли ему телесные повреждения. Как только драка закончилась, гражданин обнаружил отсутствие при себе мобильного телефона, — отметили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Вскоре после инцидента на место происшествия прибыл наряд полиции. Сотрудники МВД задержали одного из зачинщиков конфликта, у которого впоследствии обнаружили и изъяли украденный смартфон.

По данному факту проводится проверка.

18 октября сообщалось, что приезжий мужчина присвоил себе оставленный в вагоне метро дорогостоящий смартфон. Момент преступления попал на запись камеры видеонаблюдения.

В результате похитителя задержали полицейские.

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