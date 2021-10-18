Мужчина забрал забытый в метро смартфон и стал фигурантом уголовного дела

Фото: МВД по Москве

Россия, Москва, метро Белорусская Карта всех событий

Приезжий мужчина присвоил себе оставленный в вагоне метро дорогостоящий смартфон. Вскоре он был задержан полицией. Об этом в понедельник, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По словам представителя ведомства, в вечернее время 18-летняя девушка забыла свой телефон в вагоне метро на станции «Белорусская». Злоумышленник заметил это. Дождавшись, когда девушка покинет вагон, он сел рядом с оставленным гаджетом и положил его себе в карман.

Момент кражи попал на запись камеры видеонаблюдения.

Видео: МВД по Москве

Узнав о пропаже, девушка обратилась к правоохранителям. Она оценила стоимость похищенного телефона в 50 тысяч рублей. Через два дня мужчина был задержан.

— Задержанным оказался безработный 32-летний приезжий. В ходе обыска, проведенного в квартире подозреваемого, полицейские обнаружили и изъяли похищенный телефон. В установленном законом порядке он будет возвращен владельцу, — рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Похожий случай произошел на прошлой неделе. Тогда в полицию обратился пассажир электропоезда Московского центрального кольца (МЦК). Он рассказал, что вышел на станции Коптево, оставив по невнимательности в вагоне свою борсетку. При этом в сумке была крупная сумма денег ­— около 150 тысяч рублей.

Установленные в поезде камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина присваивает вышеупомянутую борсетку себе. Спустя некоторое время его задержали.