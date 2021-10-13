Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина забрал оставленную без присмотра сумку и стал фигурантом уголовного дела

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина забрал оставленную без присмотра сумку и стал фигурантом уголовного дела
Фото: скриншот видео МВД
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Коптево Карта всех событий

Мужчина забрал себе оставленную без присмотра борсетку с деньгами и стал фигурантом уголовного дела. Об этом в среду, 13 октября, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

В полицию обратился пассажир электропоезда Московского центрального кольца (МЦК). Он рассказал, что вышел на станции Коптево, оставив по невнимательности в вагоне свою борсетку. При этом в сумке была крупная сумма денег ­— около 150 тысяч рублей.

Установленные в поезде камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина присваивает вышеупомянутую борсетку себе. Спустя некоторое время его задержали.

Видео: МВД Медиа / mvdmedia.ru

— Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий на станции Коптево транспортные полицейские задержали подозреваемого, жителя столицы 1986 года рождения, и доставили в дежурную часть линейного подразделения, — цитирует пресс-службу портал «МВД Медиа».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

До этого «Вечерняя Москва» сообщала о похожем случае. В ночное время в вагоне поезда между станциями «Курская» и «Парк культуры» злоумышленник увидел, что сидящий перед ним пассажир спит с телефоном в руках. Тогда он решил воспользоваться моментом и украл гаджет.

Проснувшись, пассажир обнаружил пропажу и заявил об этом в полицию. Спустя некоторое время похитителя задержали на станции «Комсомольская». Задержанным оказался ранее судимый москвич, похищенный мобильный телефон он продал за две тысячи рублей.

Читайте также:
ПреступленияМосквакража вещей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Все мнения
О проекте