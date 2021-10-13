Мужчина забрал оставленную без присмотра сумку и стал фигурантом уголовного дела

Фото: скриншот видео МВД

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Коптево Карта всех событий

Мужчина забрал себе оставленную без присмотра борсетку с деньгами и стал фигурантом уголовного дела. Об этом в среду, 13 октября, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

В полицию обратился пассажир электропоезда Московского центрального кольца (МЦК). Он рассказал, что вышел на станции Коптево, оставив по невнимательности в вагоне свою борсетку. При этом в сумке была крупная сумма денег ­— около 150 тысяч рублей.

Установленные в поезде камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина присваивает вышеупомянутую борсетку себе. Спустя некоторое время его задержали.

Видео: МВД Медиа / mvdmedia.ru

— Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий на станции Коптево транспортные полицейские задержали подозреваемого, жителя столицы 1986 года рождения, и доставили в дежурную часть линейного подразделения, — цитирует пресс-службу портал «МВД Медиа».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

До этого «Вечерняя Москва» сообщала о похожем случае. В ночное время в вагоне поезда между станциями «Курская» и «Парк культуры» злоумышленник увидел, что сидящий перед ним пассажир спит с телефоном в руках. Тогда он решил воспользоваться моментом и украл гаджет.

Проснувшись, пассажир обнаружил пропажу и заявил об этом в полицию. Спустя некоторое время похитителя задержали на станции «Комсомольская». Задержанным оказался ранее судимый москвич, похищенный мобильный телефон он продал за две тысячи рублей.