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Вор-рецидивист украл телефон у спящего пассажира метро в Москве. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Вор-рецидивист украл телефон у спящего пассажира метро в Москве. Видео
Фото: Скриншот видео МВД
Россия, Москва, метро Комсомольская Карта всех событий

Москвич похитил телефон у спящего пассажира метро и вскоре попал в руки правоохранителей. Об этом в среду, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в ночное время в вагоне поезда между станциями «Курская» и «Парк культуры». Злоумышленник увидел, что сидящий перед ним пассажир спит с телефоном в руках. Тогда он решил воспользоваться моментом и украл гаджет.

Видео: Пресс-служба МВД

Проснувшись, пассажир обнаружил пропажу и заявил об этом в полицию. Спустя некоторое время похитителя задержали на станции «Комсомольская».

— Подозреваемый, ранее судимый москвич, похищенный мобильный телефон продал на одном из столичных вокзалов за две тысячи рублей, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, — заключила Гузь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

До этого «ВМ» сообщала о водителе такси, который заметил у своего клиента крупную сумму денег, отвозя его до пункта назначения в ночное время. После этого у него созрел коварный план. Он сообщил об увиденном своему знакомому, предложив ему подъехать к месту завершения поездки и ограбить пассажира.

Когда тот подошел к своему дому, его уже поджидал сообщник таксиста. Последний сначала завел беседу с мужчиной, а затем выхватил у него борсетку с деньгами и убежал. Позже оба участника преступления были задержаны.

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