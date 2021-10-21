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Иммунолог рассказал об опасности частой ревакцинации от COVID-19

Дарья Чентаева

Общество
Иммунолог рассказал об опасности частой ревакцинации от COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев сообщил, что слишком частая ревакцинация может дать обратный эффект и вызвать иммунологический паралич. Врач сделал заявление в ходе пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в четверг. Специалист советует ревакцинироваться минимум через полгода после последней прививки.

— Ревакцинация через шесть месяцев — минимальный срок, не чаще. Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками <…> — развивается иммунологический паралич, — сообщил иммунолог.

По словам Черешнева, частая ревакцинация истощает иммунную систему, и на фоне гипериммунизации создастся вторичный иммунодефицит.

Как утверждает иммунолог, снижения смертности от COVID-19 можно добиться с помощью жесткой изоляцией, передает ТАСС.

— Сейчас COVID-19 дает смертность в среднем в мире где-то от 2 до 4 процентов. <...> А первое SARS-CoV-1 — атипичная пневмония, там смертность была в пределах 10–15 процентов, потом она снизилась до 6–8 процентов. <...>. Не за счет вакцины все это произошло, а за счет жесткой изоляции: не дали просто выйти, аэропорты блокировали, железнодорожные вокзалы, и не вышли из этих двух десятков ближневосточных стран и стран, примыкающих к Китаю. Я имею в виду ситуацию с SARS-CoV-1, это сработало, вирус не пошел, — заключил Черешнев.

Ранее биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что приводит к появлению новых штаммов COVID-19.

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