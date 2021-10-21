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«Такое было»: Путин сравнил западные ценности с марксистской моралью

Иван Юминов

Политика
«Такое было»: Путин сравнил западные ценности с марксистской моралью
Фото: Администрация президента РФ

Нынешняя модель западных ценностей имеет схожести с марксисткой «человеческой моралью». Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября.

— Большевики после революции 1917 года, опираясь на догмы марксизма Маркса и Энгельса, тоже объявили, что изменят привычный уклад не только политический и экономический, но и само представление о том, что такое человеческая мораль, основы здорового существования общества, разращения вековых ценностей, отношения людей вплоть до полного отказа от семьи. Такое было, — приводит слова главы государства с заседания дискуссионного клуба «Валдай» РИА Новости.

21 октября Путин также заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. Многие люди, по его словам, вспоминают в последнее десятилетие китайскую поговорку, которая звучит как «не дай бог жить в эпоху перемен». Но мир уже живет в ней, а изменения становятся все глубже и фундаментальнее, подчеркнул он. Человечество, как уточнил президент, переживает цивилизационный кризис в последние десятилетия.

Он заключается в принципах существования человека на Земле, добавил российский лидер. Люди должны были давно приспособиться к непредсказуемости, но этого не произошло, заключил Путин.

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