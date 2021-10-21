Психолог дала советы, как вести себя во время нерабочих дней в ноябре

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Психолог Александра Метальникова дала советы, как людям стоит вести себя во время нерабочих дней в ноябре, которые были установлены из-за роста заражений коронавирусной инфекцией.

По мнению специалиста, сейчас самое время, чтобы напомнить людям о базовых правилах психологической гигиены.

— Если вам что-то неприятно читать — не читайте. Если вам неприятно общаться с человеком — не общайтесь. Если ваше состояние становится негативным — посмотрите на свет, на видео солнечных мест, побегайте вокруг дома, — пояснила она в комментарии ОСН.

Специалист советует избегать постоянного чтения новостей о коронавирусе, новых штаммах и количестве заболевших — это только повышает тревожность.

Александра Метальникова добавила, что психическое здоровье напрямую зависит от физической активности. Эндорфины (гормоны счастья) выделяются при активных движениях. Поэтому стоит добавить в свою жизнь движение, а также новые хобби, например, рисование или медитации.

До этого психолог рассказала, как бороться с осенней депрессией.