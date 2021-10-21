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Расширение полномочий РЭО поддержали в Госдуме

Ирина Игнатенко

Общество
Расширение полномочий РЭО поддержали в Госдуме
Фото: Пресс-служба Госдумы

Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин поддержал законопроект о расширении полномочий Российского экологического оператора (РЭО), курирующего мусорную реформу.

Глава Минприроды Александр Козлов отметил, что одна из основных задач РЭО —дать возможность бизнесу построить и наладить производства.

По его мнению, важно собрать в одном месте компетенции, библиотеку решений, модель типовых решений. У Российского экологического оператора уже есть возможность оказывать меры поддержки в виде выкупа облигационного займа.

— У нас есть ряд решений, которые позволяют РЭО двигаться и поддерживать проекты. Это участие в уставных капиталах инвесторов, поручительство, приобретение облигационных займов. Но нужно еще дополнить, — отметил он.

По словам главы Минприроды, речь идет о возможности предоставлять инвесторам займы, лизинг, разрешить приобретать долю в уставных капиталах, передает «360».

Он добавил, что РЭО будет мониторить работу операторов, вести контроль за строительством и реконструкцией объектов, если там задействованы средства РЭО или субсидии из федерального бюджета.

До этого глава РЭО сообщил, что четыре комплекса по утилизации ТКО появятся в Тверской области.

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