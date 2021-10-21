Путин призвал не упускать возможности в эпоху перемен и кризиса

Фото: Администрация президента РФ

Человечество в эпоху перемен и кризиса должно противостоять опасностям, но упускать возможности нельзя. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября.

— Тем более, что кризис, с которым мы имеем дело — концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле, — рассказал глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Миру придется серьезно переосмыслить многие вещи, а также понять, куда двигаться, добавил он. За подлинные ценности следует бороться и отстаивать их всеми силами, приводит слова Путина РИА Новости.

21 октября Путин также заявил в ходе выступления на «Валдае», что умеренный консерватизм является самым разумным принципом мировоззрения в предстоящий период мирового переустройства. Он может продолжаться довольно долго и окончательный его дизайн неизвестен, предупредил глава государства.

Идеология будет меняться, но врачебный принцип «не навреди» является наиболее рациональным, заключил Путин.