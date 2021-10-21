Обвиняемых во взятке двоих полицейских и их сообщника арестовали в Подмосковье

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Россия, Московская область, Чехов Карта всех событий

Суд Московской области арестовал двоих сотрудников полиции и их сообщника, которых обвиняют в получении взятки в размере полумиллиона рублей от жительницы Чехова. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 21 октября.

По информации следствия, заключенные под стражу потребовали от жительницы подмосковного Чехова взятку в размере 500 тысяч рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

— В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, — уточнила Ольга Врадий.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователь уже осмотрел место происшествия и предъявил обвинение по статье «Получение взятки». Также уже проведены обыски по месту жительства и работы арестованных и допросы.

До этого стало известно, что прокуратура Москвы обвинила 49-летнего бывшего заместителя начальника Московской таможни в получении взятки.

По данным следствия, 22 октября 2020 года обвиняемый гражданин лично получил взятку в размере 500 тысяч рублей от представителей коммерческой компании, в отношении которой сотрудники таможни проводили проверку.

Сейчас обвиняемый содержится под стражей.