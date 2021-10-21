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Жители столицы в период нерабочих дней смогут получать госуслуги онлайн

Дарья Чентаева

Общество
Жители столицы в период нерабочих дней смогут получать госуслуги онлайн
Фото: М. Мишина / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября жители столицы смогут получить необходимые госуслуги в режиме онлайн. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Личное присутствие в центрах госуслуг «Мои документы» требуется только для расторжения брака. Свидетельство о рождении ребенка будут выдавать в роддоме. Если на период действия ограничений выпадает дата получения или подписания документов, то срок оказания услуги продлят на девять дней.

В настоящее время в Москве можно получить более 100 госуслуг в электронном формате. Всего жителям столицы доступно более 380 онлайн-услуг и сервисов.

Для того чтобы воспользоваться услугами онлайн, необходимо пройти регистрацию на сайте mos.ru. Для этого нужно добавить в список документов номер СНИЛС. Затем следует указать свои паспортные данные и авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг или единого идентификатора «Сбер ID», чтобы получить полную учетную запись.

Дни с 28 октября по 7 ноября в столице объявлены нерабочими в связи с распространением коронавирусной инфекции. Эксперт объяснил, насколько эффективны такие меры.

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