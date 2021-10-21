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Суд отказал Facebook в отсрочке выплаты штрафа в размере 26 миллионов рублей

Виктория Сикерина

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Суд отказал Facebook в отсрочке выплаты штрафа в размере 26 миллионов рублей
Фото: Pexels

Таганский суд Москвы отказал социальной сети Facebook в отсрочке выплаты административного штрафа в размере 26 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 21 октября.

— Отказано в удовлетворении повторных заявлений об отсрочке исполнения постановлений до 19.11.2021 года, которыми на Фейсбук наложены административные штрафы в размере 26 миллионов рублей, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что Таганский суд направил распоряжение судебным приставам об исполнении административных штрафов с Facebook на 17 миллионов рублей по четырем делам из-за отсутствия информации о добровольном погашении долга.

После Facebook подали заявления об отсрочке исполнения указанных постановлений. Их рассмотрят 25 октября.

— Сегодня же Фейсбук Инк. (Facebook. Inc) подали заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов. Указанные заявления назначены к рассмотрению в судебном заседании на 25.10.2021 года на мировом участке, — заключили в пресс-службе Таганского суда.

30 сентября Роскомнадзор сообщил о планах выдать Facebook новый протокол за повторное неудаление запрещенного контента. По данным ведомства, администраторы социальной сети не удалили более двух тысяч запрещенных материалов.

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