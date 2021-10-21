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Путин связал военное освоение территории Украины с угрозами для России

Иван Юминов

Политика
Путин связал военное освоение территории Украины с угрозами для России
Фото: Администрация президента РФ

Военное освоение территории Украины создает угрозу для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 21 октября.

— Военное освоение территории (Украины — прим. «ВМ») уже идет, и это реально создает угрозу для Российской Федерации. Мы отдаем себе в этом отчет, — рассказал глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Кремль будет наблюдать за происходящим на внутриполитической арене Украины в ближайшее время, приводит слова Путина РИА Новости.

21 октября Путин также заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. Многие люди, по его словам, вспоминают в последнее десятилетие китайскую поговорку, которая звучит как «не дай бог жить в эпоху перемен». Но мир уже живет в ней, а изменения становятся все глубже и фундаментальнее, подчеркнул он. Человечество, как уточнил президент, переживает цивилизационный кризис в последние десятилетия.

Он заключается в принципах существования человека на Земле, добавил российский лидер. Люди должны были давно приспособиться к непредсказуемости, но этого не произошло, заключил Путин.

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