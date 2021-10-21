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Тематический поезд-экспресс начал курсировать между Москвой и Пушкино

Виктория Сикерина

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Тематический поезд-экспресс начал курсировать между Москвой и Пушкино
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Посвященный 120-летию Московского локомотиворемонтного завода экспресс пустили на направлении Московской железной дороги (МЖД) между столицей и подмосковным городом Пушкино. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД в четверг, 21 октября.

Уточняется, что посвященная юбилею надпись украсила головной и хвостовой вагоны состава.

— Сегодня между Москвой и Пушкино Ярославского направления МЖД начал курсировать тематический поезд-экспресс, — заявили в пресс-службе.

Также в магистрали добавили, что в 2021 году в поезде ЭД4М № 0386 специалисты провели капительный ремонт. Они обновили двери, окна и пол, установили мягкие и комфортные кресла, улучшили системы климат-контроля и информирования пассажиров.

— Для отделки поезда применены самые современные антивандальные и противопожарные материалы, защищающие от негативного воздействия внешних факторов. Подвижной состав стал комфортнее не только для пассажиров, но и для локомотивной бригады. В кабине машиниста установлены удобные ортопедические кресла, — говорится в сообщении МЖД.

До этого стало известно, что столичные власти утвердили проект благоустройства территории вдоль строящейся соединительной линии между Киевским и Белорусским направлениями МЖД. Общая площадь будущей обновленной территории составит 253,28 гектара.

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