Путин назвал условие для увеличения поставок газа в Европу

Фото: Администрация президента РФ

Если регулятор в Германии сертифицирует оператора газопровода «Северный поток — 2», то увеличение поставок газа в Европу возможно на следующий день. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября.

— По «Северному потоку — 2», а первая труба «Северного потока — 2» заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка 17,5 миллиарда метров кубических, — рассказал глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Газпром, по его словам, увеличил поставки топлива в Европу на 8,7 процента. США и страны Ближнего Востока при этом недопоставили туда восемь миллиардов кубометров, подчеркнул президент.

Участниками проекта газопровода являются пять европейских компаний, напомнил российский лидер. «Северный поток — 2» представляет интересы не только Газпрома, но и европейских партнеров страны, уточнил глава государства.

Поставки газа через новый проект будут в 5,6 раза экологичнее, чем при транзите через Украину, приводит слова Путина РИА Новости.