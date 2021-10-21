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Путин раскритиковал попытки ограничить суверенитет России в Арктике

Иван Юминов

Политика
Путин раскритиковал попытки ограничить суверенитет России в Арктике
Фото: Администрация президента РФ

Попытки ограничения суверенитета России в Арктике со стороны других стран являются покушением с неугодными средствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября.

— Если кто-то со стороны пытается в обход этих международно признанных документов ограничить наше суверенное право распоряжаться нашей собственной территорией, территориальным морем по международному праву, — это часть территории прибрежного государства, то это покушение с неугодными средствами, — приводит слова главы государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай» РИА Новости.

21 октября Путин также заявил, что потрясения после революции 1917 года в России привели к распаду великого государства. По его словам, существовавшие проблемы можно было бы цивилизованно постепенно преодолевать, однако революционные потрясения привели к срыву и распаду великой страны.

История, как уточнил глава государства, повторилась 30 лет назад, когда потенциально «очень мощная держава» вовремя не начала реформы. Это привело к тому, что она пала жертвой «догматиков разного толка», заключил Путин.

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