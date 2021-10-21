«Распад великой страны»: Путин назвал последствия революций в России

Фото: Администрация президента РФ

Потрясения после революции в стране привели к распаду великого государства, история вновь повторилась 30 лет назад. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября.

— Сто с небольшим лет назад Россия объективно, в том числе и в связи с идущей тогда Первой мировой войной, переживала серьезные проблемы, но не больше, чем другие страны, а может быть, даже в меньшем масштабе и менее острые даже. И могла бы их цивилизованно постепенно преодолевать, однако революционные потрясения привели к срыву, к распаду великой страны, — рассказал глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

История, по его словам, повторилась 30 лет назад, когда потенциально «очень мощная держава» вовремя не начала реформы. Это привело к тому, что она пала жертвой «догматиков разного толка», приводит слова Путина РИА Новости.

21 октября Путин также заявил, что умеренный консерватизм является самым разумным принципом мировоззрения в предстоящий период мирового переустройства. Он может продолжаться довольно долго и окончательный его дизайн неизвестен, предупредил глава государства.

Идеология будет меняться, но врачебный принцип «не навреди» является наиболее рациональным, заключил Путин.