«Я еще задыхаюсь»: Гузеева рассказала о самочувствии после выписки

Фото: instagram/_larisa_guzeeva_

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о своем состоянии после перенесенной коронавирусной инфекции.

— Мне тяжело, я первые сутки дома. Почти месяц отлежала в Коммунарке. Мне еще не очень хорошо <…>. Извините, что сумбурно, я задыхаюсь еще. Еще лечиться и лечиться, восстанавливаться, а там посмотрим, — сообщила она в эфире программы на Первом канале.

Гузеева отметила, что за времяболезни она будто переродилась и пересмотрела отношение ко многим вещам. По словам телеведущей, больница была переполнена, и врачи на пределе своих возможностей старались уделить внимание и оказать помощь каждому пациенту.

— Огромное спасибо Денису Проценко, всем врачам, всем медсестрам, всем девочкам, которые за нами ухаживали. Я просто видела, как они ноги стирают в кровь. Пишут эти гадости в соцсетях, что якобы только звездам помогают, поэтому вы живы, а их родственники умирают. Это такая гадость и неправда, — заявила артистка.

Гузеева рассказала, что вместе с ней лечились самые разные люди. Например, в соседней палате лежал актер Валерий Гаркалин. Рядом с ней находились как молодые пациенты, так и пожилые бабушки и дедушки. Телеведущая отметила, что отношение ко всем у медиков было равное, передает Пятый канал.

О госпитализации Гузеевой стало известно 27 сентября. Журналисты со ссылкой на источники сообщили, что актрису на скорой помощи увезли в Коммунарку. Через некоторое время телеведущая подтвердила, что заболела коронавирусом.