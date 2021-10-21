Путин сравнил энергетическую политику Европы с волком из сказки

Фото: Администрация президента РФ

Европа будет чувствовать себя волком из сказки, опустившим хвост в прорубь, если продолжит свою энергетическую политику. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября.

— Волк тот, кто опустил хвост в прорубь зимой и пытается поймать там рыбку, — ответил глава государства на вопрос директора по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Федора Лукьянова.

Решения в энергетической сфере на Западе принимают в рамках политических циклов, добавил он. За ними стоят политики, которые обманывают своих избирателей, приводит слова Путина РИА Новости.

21 октября Путин также заявил, что если регулятор Германии сертифицирует оператора газопровода «Северный поток — 2», то увеличение поставок газа в Европу возможно на следующий день. По его словам, поставка возможна в объеме 17,5 миллиарда кубометров.

Газпром, как уточнил глава государства, увеличил поставки топлива в Европу на 8,7 процента. США и страны Ближнего Востока при этом недопоставили туда восемь миллиардов кубометров, подчеркнул Путин.