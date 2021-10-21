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«Гоняю на этих машинах»: Путин поделился отношением к электромобилям

Иван Юминов

Технологии
«Гоняю на этих машинах»: Путин поделился отношением к электромобилям
Фото: Администрация президента РФ

Электромобили являются хорошими «машинками», но они почти не имеют разницы с моделями с двигателем внутреннего сгорания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября.

— Да, в Ново-Огарево гоняю на этих машинах, это правда, да, — рассказал глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Разницы между ними и автомобилями с двигателем внутреннего сгорания почти нет, это «приемистые» и хорошие «машинки», приводит слова Путина ТАСС.

21 октября Путин также заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. Многие люди, по его словам, вспоминают в последнее десятилетие китайскую поговорку, которая звучит как «не дай бог жить в эпоху перемен».

Но мир уже живет в ней, а изменения становятся все глубже и фундаментальнее, подчеркнул он. Человечество, как уточнил президент, переживает цивилизационный кризис в последние десятилетия.

Он заключается в принципах существования человека на Земле, добавил российский лидер. Люди должны были давно приспособиться к непредсказуемости, но этого не произошло, заключил Путин.

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