«Гоняю на этих машинах»: Путин поделился отношением к электромобилям
Электромобили являются хорошими «машинками», но они почти не имеют разницы с моделями с двигателем внутреннего сгорания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября.
— Да, в Ново-Огарево гоняю на этих машинах, это правда, да, — рассказал глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Разницы между ними и автомобилями с двигателем внутреннего сгорания почти нет, это «приемистые» и хорошие «машинки», приводит слова Путина ТАСС.
Но мир уже живет в ней, а изменения становятся все глубже и фундаментальнее, подчеркнул он. Человечество, как уточнил президент, переживает цивилизационный кризис в последние десятилетия.
Он заключается в принципах существования человека на Земле, добавил российский лидер. Люди должны были давно приспособиться к непредсказуемости, но этого не произошло, заключил Путин.