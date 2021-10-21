Необычного пассажира такси доставили в суд и отправили в СИЗО

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Чертановский суд Москвы арестовал гражданина Азербайджана Махаррамли Дуньяману Эльману Оглы до 15 ноября текущего года за незаконное хранение огнестрельного оружия и шести патронов. Об этом «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 21 октября.

По данным следствия, мужчина передвигался по столице на такси в качестве пассажира. Автомобиль остановили сотрудники ДПС. Они обнаружили у приезжего самодельный боевой пистолет и шесть патронов. В результате его задержали.

Злоумышленнику вменяют уголовную статью «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия».

— Постановлением Чертановского районного суда города Москвы от 21 октября 2021 года удовлетворено ходатайство дознания об избрании в отношении меры пресечения в виде заключения под стражу Махаррамли Дуньямана Эльмана Оглы сроком на 30 суток, то есть до 15 ноября 2021 года, — заявили в суде.

Уточняется, что ходатайство защиты об избрании более мягкой меры пресечения не удовлетворили.

Видео: Пресс-служба Чертановского районного суда Москвы

14 октября правоохранители обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению оружия в подмосковном Краснознаменске. Силовики нашли гараж в Краснознаменске, где трое злоумышленников организовали мастерскую. Они переделывали декоративное оружие в боевое и продавали.