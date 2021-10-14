Подпольную мастерскую по изготовлению оружия обнаружили в Подмосковье

Фото: Пресс-служба МВД России

Россия, Московская область, Краснознаменск Карта всех событий

Правоохранители обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению оружия в подмосковном Краснознаменске. Об этом в четверг, 14 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, на след предполагаемого незаконного производства силовики вышли после того, как выявили факт продажи сделанных кустарным способ пистолета и пистолета–пулемета.

После этого силовики нашли гараж в Краснознаменске, где трое злоумышленников организовали мастерскую. Они переделывали декоративное оружие в боевое и продавали.

— В ходе обысков обнаружены и изъяты два пистолета–пулемета, 14 пистолетов и револьверов, имеющих признаки модификации, три гранаты, 32 нарезных пистолетных ствола, более 1300 патронов различного калибра, станки и инструменты, свертки с веществом растительного происхождения массой более 6 килограммов, — заключила Волк.

Видео: Пресс-служба МВД России

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

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В конце сентября Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 48 нелегальных изготовителей оружия в 18 регионах России, среди которых также есть Москва. По данным силового ведомства, задержанные производили оружие в подпольных мастерских для последующего сбыта. Также они занимались контрабандой «средств поражения» в Россию.

Операция по задержанию злоумышленников проводилась в 18 регионах страны, среди которых Москва, Тверская, Липецкая и Орловская области, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия и другие. В результате из незаконного оборота изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.