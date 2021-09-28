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ФСБ задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах России

Илья Ашуров

Происшествия
ФСБ задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах России
Фото: teplystan.mos.ru

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 48 нелегальных изготовителей оружия в 18 регионах России, среди которых также есть Москва. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным силового ведомства, задержанные производили оружие в подпольных мастерских для последующего сбыта. Также они занимались контрабандой «средств поражения» в Россию.

Операция по задержанию злоумышленников проводилась в 18 регионах страны, среди которых Москва, Тверская, Липецкая и Орловская области, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия и другие.

— В результате из незаконного оборота изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, — цитирует сообщение ФСБ ТАСС.

В ходе спецоперации у подпольных оружейников изъяли 67 карабинов, семь автоматов, 66 пистолетов и револьверов, а также шесть гранат, свыше 27 килограммов взрывчатки и более 12 тысяч патронов разного калибра.

В ведомстве отметили, что деятельность злоумышленников подпадает сразу под три уголовные статьи: «Незаконное изготовление оружия», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Контрабанда взрывчатых веществ и оружия».

27 сентября стало известно, что ФСБ России пресекла подготовку террористического акта в Башкирии. В результате операции были задержаны пятеро участников неонацистской группировки из Уфы. Они планировали устроить теракт на одном из объектов правоохранительных органов с помощью взрывных устройств и взрывчатых веществ.

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