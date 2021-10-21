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Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не поддерживает идею обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Такое мнение он высказал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 21 октября.

Лидер государства пояснил, что любых обязательных предписаний граждане могут избежать путем, например, покупки соответствующих медицинских справок.

— В соответствии с действующим законом региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ростом эпидемии по рекомендации главных санитарных врачей по отдельным категориям граждан. Это у нас и происходит... Я на самом деле не поддерживаю обязательность, и вот почему: потому что любое навязанное решение можно обойти, будут справки покупать, — отметил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что в ситуации пандемии следует не навязывать населению прививки, а убеждать его в том, что вакцинация лучше, чем само заболевание.

— Известная фраза, что над законами думают сотни и тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы. И они, как правило, выигрывают... Есть только два варианта развития событий почти для каждого человека: или переболеть, или вакцинироваться. И между струйками дождя проскользнуть не удастся, — цитирует ТАСС лидера государства.

До этого Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса показала, что лишь государства являются структурообразующей единицей мира.

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