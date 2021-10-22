Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Елизавета II провела ночь в больнице

Виктория Храменкова

В мире
Елизавета II провела ночь в больнице
Фото: twitter/RoyalFamily

Британская королева Елизавета II провела ночь в больнице. Сообщает Букингемский дворец.

Представитель дворца заявил, что Елизавета II прибыла в больницу, следуя советам врачей. Медицинские работники посоветовали королеве отдохнуть несколько дней.

Отмечается, что Елизавета II уже вернулась в Виндзорский замок, передает телеканал Sky News.

— Она остается в хорошем настроении, — добавили в Букингемском дворце.

В этом году Елизавета II отметила свой 95-летний юбилей. Несмотря на возраст, королева Великобритании всегда вела активный образ жизни.

12 октября Елизавета II прибыла на благодарственную службу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне по случаю столетия Королевского британского легиона. На фото с места событий королева впервые запечатлена перед публикой с тростью.

Также стало известно, что королева Великобритании Елизавета II запустила производство собственного пива из растений, которые она выращивает у себя в поместье в Сандрингеме. В сувенирном магазине поместья можно будет приобрести английский эль биттер холодной фильтрации и золотой IPA.

Читайте также:
ВеликобританияЕлизавета IIЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте