Фото: twitter/RoyalFamily

Британская королева Елизавета II провела ночь в больнице. Сообщает Букингемский дворец.

Представитель дворца заявил, что Елизавета II прибыла в больницу, следуя советам врачей. Медицинские работники посоветовали королеве отдохнуть несколько дней.

Отмечается, что Елизавета II уже вернулась в Виндзорский замок, передает телеканал Sky News.

— Она остается в хорошем настроении, — добавили в Букингемском дворце.

В этом году Елизавета II отметила свой 95-летний юбилей. Несмотря на возраст, королева Великобритании всегда вела активный образ жизни.

12 октября Елизавета II прибыла на благодарственную службу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне по случаю столетия Королевского британского легиона. На фото с места событий королева впервые запечатлена перед публикой с тростью.

Также стало известно, что королева Великобритании Елизавета II запустила производство собственного пива из растений, которые она выращивает у себя в поместье в Сандрингеме. В сувенирном магазине поместья можно будет приобрести английский эль биттер холодной фильтрации и золотой IPA.